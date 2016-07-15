Росреестр прекратил выдачу свидетельств о регистрации прав на недвижимость

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Росреестр с 15 июля прекратил выдачу свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость. Вместо них россияне смогут получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), сообщает ТАСС.

Нововведение позволит исключить мошенничество со стороны недобросовестных собственников – при продаже жилья свидетельство оставалось на руках у прежнего владельца квартиры, которым он мог воспользоваться в корыстных целях.

Выписка действительна в течение одного месяца. Получить документ в столице можно в центрах госуслуг.

Выписка из ЕГРП – это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации прав. В ней указываются сведения о правообладателе, об объекте недвижимости, о зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве и о документах-основаниях проведения государственной регистрации. Запись о государственной регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного права.



Получить необходимы сведения, внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также Государственный кадастр недвижимости (ГКН) можно только при условии своевременной оплаты данной услуги.

Узнать реквизиты столичной кадастровой палаты можно на официальном сайте.

Подать запрос в ЕГРП и ГКН можно в электронном виде через портал Росреестра в разделе "Государственные услуги". Сроки рассмотрения такого запроса сокращены с девяти дней до семи.