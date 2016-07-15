Росреестр прекратил выдачу свидетельств о регистрации прав на недвижимость

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Росреестр с 15 июля прекратил выдачу свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость. Вместо них россияне смогут получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), сообщает ТАСС.
Нововведение позволит исключить мошенничество со стороны недобросовестных собственников – при продаже жилья свидетельство оставалось на руках у прежнего владельца квартиры, которым он мог воспользоваться в корыстных целях.
Выписка действительна в течение одного месяца. Получить документ в столице можно в центрах госуслуг.
Получить необходимы сведения, внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также Государственный кадастр недвижимости (ГКН) можно только при условии своевременной оплаты данной услуги.
Узнать реквизиты столичной кадастровой палаты можно на официальном сайте.
Подать запрос в ЕГРП и ГКН можно в электронном виде через портал Росреестра в разделе "Государственные услуги". Сроки рассмотрения такого запроса сокращены с девяти дней до семи.