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Квартира

11 мая 2012, 14:31

В Москве растет число сделок с недвижимостью

Росреестр квартира сделки продажи квартир

Фото: Вести.Ру


В апреле в Москве зарегистрировано 8 992 сделки по купле-продаже жилья. В марте было оформлено 8 524 сделки, а в апреле 2011 года - 9 256, сообщает управление Росреестра по Москве.

В целом с начала года в столице было заключено 28 716 сделок, за аналогичный период прошлого года - 27 396.

В апреле 2012 года столичный Росреестр также зарегистрировал 2 835 ипотечных сделок и 358 договоров участия в долевом строительстве жилья, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НАСИ), что средние цены на типовое жилье в Москве выросли на 0,5% за месяц - до 147,6 тысячи рублей за "квадрат". Квадратный метр в многоквартирных домах массовой застройки в Подмосковье в течение прошлого месяца подорожал на 2,1% - до 72,4 тысячи рублей.

В целом средневзвешенное месячное увеличение стоимости квадратного метра жилья по Российской Федерации составило 0,8%, указывается в докладе.

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