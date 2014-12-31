Суд признал законным предписание Роспотребнадзора компании McDonald's

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил требование ЗАО "Москва-Макдоналдс" признать незаконным предписание Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

В августе 2014 года Роспотребнадзор провел проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ресторане McDonald's на востоке города.

В результате компании предписали отстранить от работы несколько сотрудников ресторана и провести их вакцинацию против дизентерии Зонне и иммунизацию против гепатита А.

Напомним, в начале декабря Арбитражный суд Москвы оштрафовал ЗАО "Москва-Макдоналдс" на 300 тысяч рублей по заявлению Роспотребнадзора. Компания нарушила технические регламенты.

Отметим, что Роспотребнадзор провел в ресторанах McDonald's около 200 проверок. В конце августа ведомство временно закрыло пять ресторанов сети за нарушения санитарных норм. "Проблемы с санитарией" обнаружили в ресторанах на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте, а также на ВДНХ.

15 сентября McDonald's объявил, что обжалует иски Роспотребнадзора. Но Мосгорсуд признал приостановку деятельности ресторанов законной.

В ноябре ресторан на Пушкинской площади возобновил работу. McDonald's на проспекте Мира вновь открылся 1 декабря.

Бизнес McDonald’s Corporation в России представлен двумя компаниями - ЗАО "Москва-Макдоналдс" и ООО "Макдоналдс". Сеть McDonald's в России объединяет более 450 ресторанов.