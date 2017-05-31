Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине

Фото: ТАСС/YAY

Роспотребнадзор обнаружил в 24 партиях вина производства 13.JUL PLANTAZE из Черногории пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет на ввоз в РФ алкогольной продукции данного производства ввели еще 26 апреля. Арбитражный суд Москвы арестовал около 15,5 тысячи бутылок. Также 15,2 тысячи бутылок было арестовано на территории Подмосковья.

Ведомство отмечает, что часть данной продукции может находиться в розничной торговле.

В 2016 году Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго РФ до 31 декабря 2017 года. Запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия распространяется в том числе и на Черногорию.