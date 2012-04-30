Ситуация с заболеваниями менингитом находится под контролем

Ситуация со случаями заболевания менингитом находится под контролем, сообщает Интерфакс.

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что в столице было зафиксировано два случая заражения менингитом. Заболевшие женщины являются трудовыми мигрантами, они работали уборщицами в одном из ресторанов города. В одной квартире вместе с ними проживали еще 5 человек, все они госпитализированы.

"Очаг купирован, ситуация находится под контролем. Никаких оснований для чрезвычайных волнений и мероприятий нет", - уточнил глава Роспотребнадзора.

Напомним, что накануне стало известно о смерти гражданки Киргизии, погибшей от менингококковой инфекции.

"Врачи скорой помощи выехали на вызов на юго-запад Москвы и на месте обнаружили 19-летнюю гражданку Киргизии с предварительным диагнозом - минингококцемия, которая в присутствии бригады скорой помощи скончалась", - заявил источник в медицинских кругах Москвы.