Организация системы фастфуда угрожает здоровью москвичей – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Существующая в столице организация системы быстрого питания представляет опасность для здоровья жителей города, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, передает Агентство "Москва".

"Она не может нас не беспокоить, потому что для здоровья тех, кто пользуется, в общем-то, такая система опасна", – пояснила Андреева.

По ее словам, пользуются фастфудом, в основном, средний класс и социально-незащищенные слои населения: дети, студенты, пенсионеры, и контрольно-надзорные органы должны из защищать.

Андреева подчеркнула, что Роспотребнадзор не выступает в пользу запрета фастфуда в столице. "Против самой системы быстрого питания мы ни в коем случае не можем возражать. Просто говорим о том, что форма и организация должны быть совершенно другими. Есть правила, которые не требуют особых финансовых затрат, и которые должны соблюдаться", – отметила она.

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора предупредила, что ведомство намерено провести внеплановые проверки во всех предприятиях общественного питания мелкорозничной сети, работающих в Москве.



Ранее М24.ru сообщало, что работа 40 палаток общепита в Москве временно остановлена после проверок Роспотребнадзора. Проверки прошли с 6 по 10 апреля. Ведомство проверило те палатки, на которые были жалобы о нарушении санитарных норм.

Проверка показала, что во всех 40 палатках сотрудники нарушали технологию приготовления еды и ее продажи, плохо мыли инвентарь и не соблюдали правила личной гигиены. Также там не было водопровода и канализации, сроки хранения продуктов не соблюдались и в довершение всего были обнаружены следы крыс и мышей. Были обнаружены и другие нарушения.