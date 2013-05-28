Более сотни образцов грузинского вина прошли регистрацию в России

Грузинские вина и минеральная вода возвращаются в Россию

Роспотребнадзор выдал 104 свидетельства о регистрации грузинским производителям алкоголя и минералки. Алкогольную продукцию в Россию будут поставлять семь фирм, минеральную воду - две.

Из-за плохого качества не прошли проверку пять видов коньяка и три вида вин. Экспертизы продукции из закавказских государств продолжаются. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в настоящее время 65 грузинских винодельческих предприятий и 4 предприятия по производству воды получили разрешение на представление документов для госрегистрации.

Официально грузинская минералка должна появиться на столичных прилавках 1 июня. В Москву уже привезли и растаможили 50 тысяч бутылок "Боржоми". Об этом сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Однако уже сейчас запрещенная вода имеется в продаже. В Москве ее можно без труда найти на многих рынках. Напомним, что мораторий на ввоз "Боржоми" действовал 7 лет.