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Происшествия

25 июля 2014, 16:01

Иск Роспотребнадзора не затронет столичные рестораны "Макдональдс"

Роспотребнадзор нарушения суды иски Великий Новгород Макдональдс

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор заявил, что имеет претензии только к двум ресторанам Великого Новгорода. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе федерального управления надзорного ведомства.

"Это пока касается только отделения Роспотребнадзора по Великому Новгороду - оно выявило нарушения, оно и направило иск в суд. Москвы это не касается", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Роспотребнадзор по Новгородской области подал на компанию "Макдональдс" иск в Тверской районный суд Москвы. В ходе проверки выяснилось, что часть продукции в двух ресторанах сети в Великом Новгороде не соответствовала техническим нормам.

В частности, в цезарь-ролле нашли кишечную палочку, а в овощном салате, помимо этого, обнаружили десятикратное превышение общей микробной обсемененности (то есть вероятности присутствия в продукте патогенных бактерий).

Кроме того, энергетическая ценность роял-чизбургера, чизбургера, чикенбургера, а также филе-о-фиш была занижена в 2-3 раза, а пищевая ценность молочных коктейлей и мороженого - в 2 раза.

За выявленные нарушения на юридическое лицо, а также ответственных должностных лиц составили 11 административных протоколов на 70 тысяч рублей.

В то же время, в "Макдональдс" не получали обращения от Роспотребнадзора и не располагают информацией о данном иске и его сути. По словам представителя компании, расчет пищевой и энергетической ценности продукции производится на основе методик, одобренных Институтом питания РАМН.

"Данная информация представлена как на упаковке наших основных продуктов, так и на материалах в ресторанах, что помогает нашим посетителям сделать меню Макдоналдс частью их сбалансированного питания", - рассказали в пресс-службе компании.

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