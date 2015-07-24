У москвичей появятся личные электронные медкнижки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В столице запустят проект по выдаче электронных личных медицинских книжек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Пилотный проект внедрения электронной личной медицинской книжки будет осуществляться на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", – отметили представители ведомства.

Электронная медкнижка позволит обеспечить работодателям, контролирующим и правоохранительным органам доступ к информации о прохождении сотрудниками предприятий медосмотров и результатам гигиенической аттестации.

"Это необходимо для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений", – заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, нововведение позволит не допустить к работе граждан, получивших фальшивые медкнижки, а при переезде осмотр не придется проходить заново.

Отметим, что для жителей столицы уже создали много электронных сервисов, связанных со здравоохранением. Недавно департамент информационных технологий представил официальное городское мобильное приложение для управления визитами к врачу "ЕМИАС города Москвы".

С его помощью можно записаться к узким специалистам по направлению от терапевта, найти контакты нужного медицинского учреждения и даже посмотреть выписанный рецепт. В одном приложении можно установить несколько профилей и организовывать визиты к врачу для всей семьи.