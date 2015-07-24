У москвичей появятся личные электронные медкнижки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В столице запустят проект по выдаче электронных личных медицинских книжек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Пилотный проект внедрения электронной личной медицинской книжки будет осуществляться на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", – отметили представители ведомства.
Электронная медкнижка позволит обеспечить работодателям, контролирующим и правоохранительным органам доступ к информации о прохождении сотрудниками предприятий медосмотров и результатам гигиенической аттестации.
"Это необходимо для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений", – заявили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, нововведение позволит не допустить к работе граждан, получивших фальшивые медкнижки, а при переезде осмотр не придется проходить заново.
Ссылки по теме
- Посмотреть выписанный рецепт теперь можно с помощью приложения
- Поликлиника нового поколения: как медицина переходит в электронный формат
Отметим, что для жителей столицы уже создали много электронных сервисов, связанных со здравоохранением. Недавно департамент информационных технологий представил официальное городское мобильное приложение для управления визитами к врачу "ЕМИАС города Москвы".
С его помощью можно записаться к узким специалистам по направлению от терапевта, найти контакты нужного медицинского учреждения и даже посмотреть выписанный рецепт. В одном приложении можно установить несколько профилей и организовывать визиты к врачу для всей семьи.