Роспотребнадзор предложил ввести исправительные работы за подделку продуктов

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Поправки в уголовный кодекс, которые увеличат ответственность за фальсификацию продуктов, предлагает внести Роспотребнадзор, сообщает газета "Известия".

Ведомство предлагает дополнить УК РФ новой статьей № 238.2 "Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции".

Согласно ей, если сумма фальсификата составляет 1–0,5 миллиона рублей, то виновным грозит штраф от 300 до 800 тысячи рублей либо до года исправительных работ. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то штраф может увеличиться до миллиона рублей, а максимальный срок исправительных работ – до двух лет.

За подделку продуктов для дошкольных и других образовательных организаций, а также медицинских учреждений предлагают штрафовать на 1–3 миллиона рублей либо назначать до двух лет исправительных работ.

В Роспотребнадзоре отметили, что ответственность за совершенное преступление наступит, только если будет доказан умысел в действиях производителей, импортеров или продавцов.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего подделывают молочные продукты. Нарушители заменяют молочный жир дешевыми растительными и тропическими маслами. Также 25 процентов фальсификата находят при организации питания в образовательных и социальных организациях, медицинских и оздоровительных учреждениях.