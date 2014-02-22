Рост заболеваемости корью зафиксирован в Москве

В Москве зафиксирован рост заболеваемости корью. По данным Роспотребнадзора, в январе зарегистрировали 83 случая, а в феврале - уже около 100, сообщает телеканал "Москва 24".

В городской больнице № 55 из-за опасности заражения инфекционным заболеванием объявлен карантин. Всего же ограничения пришлось вводить в восьми медучреждениях столицы.

По словам начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Москве Нонны Фомкиной, заболевание выявлялось в процессе госпитализации. Всем контактировавшим с больными делается прививка от кори.

"Тем, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку, вводится иммуноглобулин, вводится ограничение на госпитализацию, проводится усиленная дезинфекция, масочный режим", - отметила Фомкина.

Добавим, что в январе и феврале 2013 года не было зарегистрировано ни одного случая кори. Эпидемиологи опасаются, что взрослое население будет массово отказываться от прививок, и это может привести к эпидемии, аналогичной той, что была зафиксирована в Грузии в прошлом году. В соседнем государстве корью заболело 7 тысяч человек.

Корь - инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первые симптомы: повышение температуры, сыпь на теле. Для хронических больных заболевание смертельно опасно, оно может вызвать тяжелые необратимые последствия.