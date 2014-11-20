В столице отмечают Международный день отказа от курения

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этом году праздник пришелся на 20 ноября.

В Москве день отказа от курения отмечают в парке "Сокольники". Там прошел перфоманс, зрителям которого предложили "похоронить" вредную привычку на стилизованном кладбище. После окончания акции с территории парка торжественно вынесли "гроб", наполненный сигаретами, символизирующий отказ от курения. Также в "Сокольниках" состоялась встреча с медицинским психологом Натальей Калединой, посвященная вредному воздействию табака на организм и способам борьбы с зависимостью. Такие акции проходят в парке ежегодно.

О празднике Международный день отказа от курения был учрежден Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Цель праздника - пропаганда здорового образа жизни и привлечения внимания общества к вредному воздействию табака на организм.

Международный день отказа от курения был учрежден Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Цель праздника - пропаганда здорового образа жизни и привлечения внимания общества к вредному воздействию табака на организм.

Напомним, с 1 июня 2013 года действует "антитабачный" закон, согласно которому, запрещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, на станциях метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах, детских площадках и пляжах.

С 1 июня этого года курение также запрещено во всех кафе, ресторанах и гостиницах, на летних верандах, в магазинах и на рынках, в самолетах и пассажирских судах. Под запретом оказываются не только сигареты, но и кальян. Табачные изделия нельзя продавать в киосках, с августа их владельцев ждут проверки. Штрафы за курение в общественных местах составляют от 0,5 до 1,5 тысячи рублей, за курение на детских площадках - от 2 до 3 тысяч рублей.

В ноябре 2014 года Госдума одобрила поправки в законодательство, согласно которым уже со следующего года на 8-10 рублей вырастут цены на сигареты. Обсуждается также введение минимальной цены для каждого из видов табачных изделий. Если соответствующий законопроект будет утвержден, то с 1 июля будущего года пачка сигарет любой марки будет стоить дороже 55 рублей. Законопроект также предусматривает запрет на импорт сигарет, минимальная стоимость которых ниже 55 рублей за пачку. Если предложение будет принято, то ввоз такой продукции в Россию будет запрещен с 1 апреля будущего года.

Согласно социологическому исследованию, которое проводилось с января по август 2014 года, антитабачный закон соблюдают около 96% российских граждан. Вместе с тем, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что почти 9 тысяч человек привлечены в этом году к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства. Общая сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей. В ведомстве подчеркнули, что россияне стали реже нарушать запрет на курение на детских площадках и открытых верандах заведений общепита.