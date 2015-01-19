Роспотребнадзор временно закрыл частный детсад "Ай-малыш"

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Роспотребнадзор приостановил деятельность частного детского сада "Ай-малыш" на 30 дней из-за угрозы жизни и здоровью детей, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

В декабре прошлого года специалистами проводилась проверка детского сада "Ай-малыш". По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений, связанных с санитарными нормами, а также с отсутствием у детей и сотрудников необходимых медицинских справок.

По решению суда детский сад "Ай-малыш" был закрыт на 30 дней с 26 декабря 2014 года. Через неделю кончается данный срок.

Детский сад "Ай-малыш" находится в района Кунцево Западного округа Москвы. В саду воспитывались дети от 1,5 лет до 7 лет.

Напомним, в 2014 году в Москве открыли 24 новых детских сада. Четыре года назад правительство Москвы утвердило программу по строительству дошкольных учреждений. С тех пор в Москве было построено 133 детских сада на 19, 5 тысяч мест.

В октябре принят новый план: до 2017 года возведут еще более 120 садиков. Половину из них построят за счет частных инвесторов.

Анатолий Федотов