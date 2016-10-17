Главе карельского Роспотребнадзора продлили срок домашнего ареста

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Петрозаводский городской суд продлил до 19 января срок домашнего ареста экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, проходящему по делу о гибели 14 детей на Сямозере, сообщает ТАСС.

Коваленко запрещено покидать квартиру, за исключением посещения больниц или следователя, а также ежедневной часовой прогулки. Кроме того, чиновник не имеет права пользоваться телефоном и интернетом, общаться с бывшими коллегами и другими свидетелями, проходящими по уголовному делу.