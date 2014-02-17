Москвичи стали вдвое чаще сообщать о нарушениях санитарных норм

Москвичи стали чаще обращаться в столичный Роспотребнадзор

Жители Москвы стали чаще обращаться в столичный Роспотребнадзор, сообщили на расширенном заседании коллегии.

Всего за прошлый год поступило почти 50 тысяч письменных обращений, а количество штрафов юридических лиц за нарушения санитарных норм в 2013 году увеличилось вдвое.

Основные вопросы касаются защиты прав потребителей и нарушений в сферах торговли, бытовых и туристических услуг, сообщает телеканал "Москва 24".

"Нужно проявлять гибкость,учитывая, что санитарные правила и нормы, которыми мы иногда руководствуемся были рождены в те времена, когда денег никто не считал. Мы стараемся эти СанПиНы менять. Надо отдать должное Роспотребнадзору, который идет нам на встречу в тех ситуациях, когда это возможно", - рассказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Кроме того, москвичи жаловались на санитарное состояние городских объектов. Причем в ходе проверок были выявлены, например, и нарушения в системе питания сотрудников одной из российских авиакомпаний.