Российских туристов предостерегают от употребления мяса птиц за рубежом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от употребления блюд птицы за рубежом. Такая рекомендация была дана из-за возможности заражения птичьим гриппом, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует в случае посещения стран неблагополучных по гриппу птиц избегать контакта с живой птицей (рынки, зоопарки, фермы), а также не употреблять блюда из термически необработанной птицы", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что новые случаи заражения вирусом возможны в Китае. Однако признаков международного распространения птичьего гриппа нет.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян провести новогодние праздники на родине из-за вспышек лихорадки Эбола.