Государство не блокирует сайты, это делают сами провайдеры – Онищенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые провайдеры добровольно блокировали доступ к сайтам, посвященным детскому суициду, заявил руководитель Росподребнадзора Геннадий Онищенко.

"Ничьи права не ущемлены. Операторы сделали это самостоятельно. Это не государство решило, а само корпоративное сообщество, которое не хочет, чтобы дети выпрыгивали из окон", - цитирует Онищенко "Интерфакс".

Главный санитарный врач еще раз подчеркнул, что существование в сайтов, которые содержат информацию о способах самоубийства или призывы к суициду, неправомерно. "Сидят негодяи, которые помыкают детей идти на самоубийство, а потом рассуждают о правах человека", - сказал Онищенко.

По его словам, Роспотребназдор обратился к интернет-провайдерам с предложением провести встречу для обсуждения блокирования доступа к сайтам, посвященным детскому суициду.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, "даже незначительная практика работы показывает, что владельцы и операторы интернет-сайтов демонстрируют готовность самостоятельно идентифицировать и удалять из доступа ресурсы, содержащие информацию о способах совершения самоубийства или призывы к совершению суицида. Это свидетельствует о высокой планке гражданской позиции этого сегмента бизнеса".

Напомним, вступивший в силу 1 ноября закон о защите детей от информации, "причиняющей вред их здоровью и развитию", уже привел к блокированию ряда популярных интернет-ресурсов.

В частности, в "черный список" сайтов попали интернет-энциклопедия "Луркоморье", популярная библиотека "Либрусек" и торрент-трекер Rutracker.org. Кроме того, сегодня стало известно, что Роскомнадзор вынес письменное предупреждение сетевому изданию Newsland.ru за распространение фрагмента фильма "Невинность мусульман".