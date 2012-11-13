Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2012, 17:49

Безопасность

Государство не блокирует сайты, это делают сами провайдеры – Онищенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые провайдеры добровольно блокировали доступ к сайтам, посвященным детскому суициду, заявил руководитель Росподребнадзора Геннадий Онищенко.

"Ничьи права не ущемлены. Операторы сделали это самостоятельно. Это не государство решило, а само корпоративное сообщество, которое не хочет, чтобы дети выпрыгивали из окон", - цитирует Онищенко "Интерфакс".

Главный санитарный врач еще раз подчеркнул, что существование в сайтов, которые содержат информацию о способах самоубийства или призывы к суициду, неправомерно. "Сидят негодяи, которые помыкают детей идти на самоубийство, а потом рассуждают о правах человека", - сказал Онищенко.

По его словам, Роспотребназдор обратился к интернет-провайдерам с предложением провести встречу для обсуждения блокирования доступа к сайтам, посвященным детскому суициду.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, "даже незначительная практика работы показывает, что владельцы и операторы интернет-сайтов демонстрируют готовность самостоятельно идентифицировать и удалять из доступа ресурсы, содержащие информацию о способах совершения самоубийства или призывы к совершению суицида. Это свидетельствует о высокой планке гражданской позиции этого сегмента бизнеса".

Напомним, вступивший в силу 1 ноября закон о защите детей от информации, "причиняющей вред их здоровью и развитию", уже привел к блокированию ряда популярных интернет-ресурсов.

В частности, в "черный список" сайтов попали интернет-энциклопедия "Луркоморье", популярная библиотека "Либрусек" и торрент-трекер Rutracker.org. Кроме того, сегодня стало известно, что Роскомнадзор вынес письменное предупреждение сетевому изданию Newsland.ru за распространение фрагмента фильма "Невинность мусульман".

Ссылки по теме


Роспотребнадзор Геннадий Онищенко Роскомнадзор сайты черный список

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика