Роспотребнадзор запретит продавцам требовать персональные данные

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Роспотребнадзор собирается законодательно запретить продавцам и компаниям требовать персональные данные без необходимости, сообщает газета "Известия".

Сейчас паспортные данные обязательно предъявлять лишь при покупке билетов на поезд и самолет. Однако компании могут требовать паспорт и при оформлении других услуг, например, при покупке билета на концерт.

"В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение", – отмечается в документе.

Об инициативе Роспотребнадзора говорится в докладе ведомства по итогам 2016 года. В ведомстве уже приступили к разработке соответствующего законопроекта по поручению президента России. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря.