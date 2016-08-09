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Экология

09 августа 2016, 10:03

Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах в Серебряном бору

экология Роспотребнадзор Серебряный бор

На двух пляжах "Серебряного бора" возьмут повторные пробы воды

Роспотребнадзор временно запретил купаться на двух пляжах в Серебряном бору из-за несоответствующего нормам качества воды в Москве-реке, сообщает пресс-служба ведомства. Пробы были взяты после прорыва канализации в Красногорском районе Подмосковья.

Купаться в зонах отдыха "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" запрещено до получения удовлетворительных результатов проб воды при повторном отборе, который пройдет 9 августа. А пока на пляжах должны установить щиты о временном запрете купания в указанных зонах отдыха.

Купание в грязной воде чревато различными энтеровирусными инфекциями. Это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Они попадают в организм человека вместе с водой. Чтобы защититься от них, нужно следить, чтобы во время купания вода не попала в рот. Основными симптомами заражения являются диарея, лихорадка и тошнота.

На двух пляжах "Серебряного бора" возьмут повторные пробы воды

Другое возможное последствие – церкариоз или "зуд купальщика". Это тоже довольно распространенное заболевание, которое проявляется в виде красных пятен и не проходящего зуда по всему телу. Их вызывают личинки паразитов – церкарий, которые скапливаются на хорошо прогреваемом мелководье и на водорослях.

Заразиться можно, купаясь в водоемах вместе с водоплавающими птицами, например, утками, так как именно они являются основными переносчиками паразитов. Личинки проникают под кожу, но долго там жить не могут и погибают, оставляя после себя воспаление. Чтобы обезопасить себя, нужно стараться не ходить по водорослям и не плавать рядом с утками. Перед купанием можно смазать тело жирным кремом, чтобы паразит не смог прицепиться

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