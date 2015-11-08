Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" в связи с отменой рейсов в Египет, сообщается на официальном сайте ведомства.

Туристы могут обращаться на горячую линию Роспотребнадзора по телефону 8 800 100 00 04 "за разъяснениями в целях защиты своих прав".

Также можно направить электронное обращение в Роспотребнадзоре по этому адресу или через сайты территориальных органов Роспотребнадзора.

Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей проходит в общественных приемных территориальных органов Роспотребнадзора, там же можно узнать координаты консультационных центров для потребителей, куда также можно обратиться.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение было одобрено президентом.

Сейчас в Египте находятся около 80 тысяч туристов из России. Они вернутся в страну с ручной кладью, багаж доставят грузовыми рейсами.

Ранее стало известно, что многие туроператоры предложили своим клиентам заменить поездку в Египет на отдых в Турции. Дворкович также отметил, что 20-30% туристов, запланировавших отдых в Египте, согласны поменять место отдыха.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.