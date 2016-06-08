Роспотребнадзор разрешил купаться в Тропареве

Фото: m24.ru

Роспотребнадзор разрешил купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе столицы. Такое решение было принято после повторного исследования качества воды, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день купаться разрешено в 10 зонах отдыха из 11 запланированных.

Купаться можно в Большом Садовом пруду, Большом городском пруду, Школьном озере, Черном озере, Белом и Мещерском озерах, пляжном комплексе "Бич-Клаб", пляже Левобережном, в Серебряном Бору.

Также в столице прошли повторное исследование 36 зон отдыха без купания.

Отметим, что перед началом сезона специалисты обследовали дно водных объектов и трехметровую береговую полосу. Безопасность в зонах отдыха будут обеспечивать 120 сотрудников МЧС России и 900 общественных спасателей в их распоряжении будет 80 плавательных средств. Кроме того, в зонах отдыха установлено 136 информационных щитов с телефонами вызова экстренных служб.