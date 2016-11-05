Роспотребнадзор снял с продажи 17 тонн некачественных сладостей с начала года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Роспотребнадзор с начала 2016 года снял с продажи около 17 тонн некачественных кондитерских изделий, сообщается на сайте ведомства.

За 9 месяцев проверку прошли более 12 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Роспотребнадзоре взяли более 62 тысяч проб кондитерских изделий.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не прошли проверку 3,7 процента кондитерских изделий, что на уровне прошлого года.

Удельный вес проб, в которых нашли плесень и патогенные микроорганизмы и другое составил 5,4 процента, что пределах среднемноголетних значений.

Токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов в исследованных сладостях не нашли.

Ранее Роспотребнадзор изъял из московских магазинов консервированные малосольные огурцы из Владимирской области, партии которых могли содержать инфекцию ботулизма.

Также по требованию ведомства компания PepsiCo полностью изъяла из столичных торговых сетей молочную продукцию с подозрением на ящур после вспышки вируса в хозяйстве одного из поставщиков компании во Владимирской области.