Порядка 400 тонн овощей и фруктов снято с производства в 2016 году

Роспотребнадзор снял с производства порядка 400 тонн овощей и фруктов в первом квартале 2016 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них больше половины составляют импортные продукты – порядка 210 тонн. За тот же промежуток времени специалисты взяли 23 тысячи проб плодовоовощной продукции, в 0,9 процентах удельного веса которой отмечено повышенное содержание химических примесей.

Нормам этого показателя не соответствует 1,3 процента импортной продукции в целом и 1,4 процента импортного картофеля. При этом 2 процента удельного веса овощей и фруктов не проходят по микробиологическим параметрам.

В прошлом году с производства сняли 780 тонн продуктов, около 70 процентов или 530 тонн из которых – импортные. Тогда исследовали более 118 тысяч проб и выявили нарушения по содержанию химических контаминантов в 1,4 процента отечественной продукции и в 1,6 процента овощей и фруктов зарубежных производителей.