Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

04 июля 2014, 16:08

Роспотребнадзор расширил санкции на ввоз молочной продукции из Украины

Роспотребнадзор Украина молочная продукция ограничение

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию молочной продукции украинских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорная служба выявила нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей на предприятиях ДП "Милкиленд-Украина" и ООО "Миргородский сыродельный комбинат".

Так, при исследовании сыра "Сметанковый Добряна" и сыра "Король Артур" специалисты нашли несоответствия требованиям по жирно-кислотному составу продуктов. Кроме этого, в молочной продукции ДП "Милкиленд-Украина" было обнаружено микробное загрязнение.

Ссылки по теме

Напомним, что ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России молочной продукции, произведенной на шести украинских предприятиях: ЧП "Рось", филиал "Ахтырский сыркомбинат", АО "Пирятинский сыркомбинат", ООО "Гадячсыр", ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат" и ООО "Техмолпром".

"Соответствующая информация направлена в соответствии с правилами ВТО уполномоченному органу, в Федеральную таможенную службу и управление Роспотребнадзора по субъектам РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать