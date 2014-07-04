Роспотребнадзор расширил санкции на ввоз молочной продукции из Украины

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Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию молочной продукции украинских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорная служба выявила нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей на предприятиях ДП "Милкиленд-Украина" и ООО "Миргородский сыродельный комбинат".

Так, при исследовании сыра "Сметанковый Добряна" и сыра "Король Артур" специалисты нашли несоответствия требованиям по жирно-кислотному составу продуктов. Кроме этого, в молочной продукции ДП "Милкиленд-Украина" было обнаружено микробное загрязнение.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России молочной продукции, произведенной на шести украинских предприятиях: ЧП "Рось", филиал "Ахтырский сыркомбинат", АО "Пирятинский сыркомбинат", ООО "Гадячсыр", ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат" и ООО "Техмолпром".

"Соответствующая информация направлена в соответствии с правилами ВТО уполномоченному органу, в Федеральную таможенную службу и управление Роспотребнадзора по субъектам РФ", - говорится в сообщении ведомства.