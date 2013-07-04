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04 июля 2013, 12:31

В соцсетях удалены страницы с пропагандой детских самоубийств

Роспотребнадзор самоубийства Геннадий Онищенко закон о защите детей

Фото: ИТАР-ТАСС

В интернете уже удален 1671 сайт, содержащий пропаганду детского суицида, рассказал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Всего решения об удалении были приняты в отношении 1966 страниц.

"Больше всего страниц, связанных с пропагандой детского суицида, обнаружено в сети в "Вконтакте" - 330, mail.ru - 113, "Живом журнале" - 158, Goggle - 59, Youtube - 54, "Яндексе" - 52", - сообщил Онищенко.

"Разговоры о цензуре являются верхом безнравственности и цинизма. Ведь речь идет о жизни детей. Надо понимать: просто общение с такими сайтами негативно влияет на детскую психику, и непонятно, как это повлияет в будущем на их повседневную жизнь... Пусть они хоть один пример приведут, когда под маркой благих пожеланий был закрыт хоть один законопослушный сайт", - цитирует главу Роспотребнадзора "Интерфакс".

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Ранее, 5 июня, Онищенко сообщил, что "Роспотребнадзор" намеревается получить расширенные полномочия для борьбы с пропагандой детского суицида в интернете.

Напомним, 1 ноября 2012 года в России вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Документ подразумевает создание "черного списка" сайтов, блокировка возможна по решению суда в случае невыполнения требований об удалении опасной информации.

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