Сухой хвостик и звонкий бок: как выбрать хороший арбуз

В Москве 3 августа начнут продавать бахчевые. Что прячется под желтыми и зелеными боками – спелая мякоть или жесткая и безвкусная? Не притаились ли здесь вредные вещества или бактерии?

Роспотребнадзор выпустил список правил, которые помогут выбрать правильные арбуз или дыню. Подробности – в материале m24.ru.

Фото: m24.ru

Где покупать

Конечно, не на обочинах! В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу – продажа бахчевых вдоль автодорог запрещена. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны храниться на специальных стеллажах, накрытые тентом, а не лежать на земле навалом. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

У какого продавца

У продавца, который торгует арбузами легально, должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукта (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). У продавца на рабочем месте должны быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами – магнием, калием, а также природным антиоксидантом ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз – исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Фото: m24.ru

На что смотреть

Корка зрелого арбуза яркая и контрастная. На ощупь она должна быть твердой блестящей. Если ноготь легко протыкает корку, значит, арбуз незрелый. Обратите внимание на светлое пятно на боку, на котором арбуз лежал на бахче, – оно должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Обратите внимание на хвостик – у зрелого арбуза он сухой.

Постучите по арбузу и сожмите его. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Фото: m24.ru

Большой или маленький

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов. Лучше всего выбирать ягоды среднего размера. Перед тем, как разрезать, не забывайте тщательно вымыть арбуз теплой водой с мылом – частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что покупка имеет кислый запах, не ешьте ни в коем случае – можно получить пищевое отравление.

Фото: m24.ru

Нитраты тут есть?

Определить это достоверно можно только лабораторным методом, но кое-что – можно и на глаз. Цвет мякоти "нитратного" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. Обратите внимание на срез – его поверхность должна искриться крупинками. Если срез глянцево-гладкий, вероятно, перед вами арбуз с нитратами.

Фото: m24.ru

А дыни?

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть нюансы. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой – если она твердая, значит, дыня незрелая.

Щелкните по дыне – звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если нет, покупать ее не стоит.