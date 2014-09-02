Россиян предупредили о распространении сальмонеллеза в Европе

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Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасной острой кишечной инфекции сальмонеллеза. Так, россиян предостерегли от употребления сырых, недоваренных яиц и продуктов, в процессе производства которых используются яйца из южных районов Германии.

По данным Роспотребнадзора, в Австрии, Британии, Германии, Франции и Люксембурге было зарегистрировано более 330 случаев заболевания сальмонеллезом серотипа entheritidis. "Имеются предположения о связи случаев сальмонеллеза в данных странах с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных в южных регионах Германии (предприятие-производитель не уточняется), в том числе в сетях предприятий быстрого питания", - отмечается в сообщении ведомства.

В странах ЕС начали изымать яйца, произведенные в Германии, однако опасность заражения все же сохраняется. "В настоящее время не осуществляется ввоз в Российскую Федерацию продукции птицефабрик южных районов Германии. Вместе с тем при посещении стран ЕС существует возможность инфицирования сальмонеллезом при употреблении сырых, недоваренных яиц и продуктов, в процессе подготовки которых используются яйца", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сальмонеллез Острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт. В основном, источником заражения могут быть пищевые продукты животного происхождения - мясо, молоко, яйца. Инкубационный период заболевания колеблется от 2-6 часов до 2-3 суток. Острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт. В основном, источником заражения могут быть пищевые продукты животного происхождения - мясо, молоко, яйца. Инкубационный период заболевания колеблется от 2-6 часов до 2-3 суток. При заболевании у человека наблюдается озноб, сильная головная боль, резкое повышение температура, общая слабость и ломота костей, снижение аппетита.





Напомним, что сейчас врачи по всему миру борются с лихорадкой Эбола. Эпидемия болезни вспыхнула в Африке в феврале этого года. Началась она в Гвинее, наиболее острой ситуация остается в Либерии, Сьерра-Леоне и в Нигерии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован более чем у двух с половиной тысяч пациентов, погибли еще почти полторы тысячи человек.