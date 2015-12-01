Правительство запретит продажу "сухого алкоголя"

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Российское правительство планирует запретить продажу порошкового (сухого) алкоголя, сообщается на сайте кабмина.

Такая мера есть в дорожной карте по стабилизации ситуации на алкогольном рынке, утвержденной распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, там предлагается усилить уголовную ответственность за незаконную продажу подакцизных товаров, к которым относится алкоголь.

Законопроект о запрете торговли порошкообразным алкоголем будет готов весной. Ожидается, что он затронет все страны ЕАЭС.

Торговля сухим алкоголем была запрещена еще в июне этого года Роспотребнадзором. В ведомстве заявили, что эта продукция потенциально опасна для здоровья человека.

По данным Роспотребнадзора, в некоторых штатах США недавно разрешили продавать спиртсодержащий порошок Palcohol, который используется для получения алкогольных коктейлей. Также появилась информация о планах американских бизнесменов по реализации этого порошка на территории России.

"Дозировка и способ употребления гранул порошкообразного алкоголя могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например возможно употребление его в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое", – считают в ведомстве.