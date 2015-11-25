Орбиту МКС поднимут на 3,4 километра

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Орбиту Международной космической станции поднимут на 3,4 километра. Высоту полета станции скорректируют с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс М-29М", сообщает Роскосмос.

"По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, двигатели грузового корабля "Прогресс М-29М" будут включены в 22.31 по московскому времени. Космическая станция получит приращение скорости 1,95 метра в секунду. После выполнения маневра средняя высота полета станции увеличится на 3,4 километра и составит 404,1 километра", - отметили в Роскосмосе.

Орбиту МКС скорректируют для того, чтобы к станции мог приблизиться корабль "Союз ТМА-19М" с экипажем новой экспедиции, старт которого запланирован на 15 декабря текущего года с космодрома Байконур.

Стыковка "Союза" со станцией намечена в тот же день, через шесть часов после старта.

Напомним, транспортный грузовой корабль "Прогресс М-29М", который стал последним из серии грузовиков "Прогресс-М", пристыковался к МКС 2 октября в 01.45 по московскому времени.

"Прогресс М-29М" доставил на МКС продукты питания, воздух, топливо, а также оборудование для поддержания жизнедеятельности экипажа и научные инструменты. Всего к МКС отправилось 1549 килограммов сухих грузов.