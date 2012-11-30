Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2012, 16:09

Безопасность

Поисковые системы не будут включать в "черный список" сайтов

Фото: ИТАР-ТАСС

Роскомнадзор отказался вносить в реестр сайтов с запрещенной информацией поисковые системы, агрегаторы новостей и кэшированный контент в поисковом индексе.

Речь идет о поисковиках Google, "Яндекс", Bing и др., о поиске по изображениям, например, "Google Картинки" и аналогичным сервисам, поиске по новостям и видео, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что поисковые сервисы не определяют самостоятельно порядок использования проиндексированных сайтов, порядок размещения информации на таких сайтах и не являются провайдерами их хостинга.

Таким образом, внесение в "черный список" поисковых систем приведет к ограничению доступа к поисковым сервисам, а не к ресурсам, содержащим запрещенную информацию.

"При поступлении обращений на сайт реестра, содержащих ссылки на результаты поиска в поисковых сервисах, такие обращения дальнейшей обработке и направлению для принятия решений в Роспотребнадзор, ФСКН, а также экспертам Роскомнадзора не подлежат", - заявили в ведомстве.

Ссылки по теме


Роскомнадзор сайты черный список поисковые системы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика