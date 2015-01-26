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26 января 2015, 19:52

Роскомнадзор внес страницу Steam в "черный список" сайтов

Роскомнадзор черный список сайтов Steam

Скриншот стартовой страницы Steam

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации одну из страниц игровой платформы Steam. На работе сервиса это происшествие никак не отразилось, сообщает пресс-служба ведомства.

В "черный список" сайтов была внесена страница, на которой опубликованы 20 причин, заставляющих людей употреблять наркотики. Роскомнадзор требует от руководства сервиса удалить запрещенную информацию, в противном случае в ведомстве намерены отключить доступ к Steam.

Связаться с администрацией Steam у представителей Роскомнадзора пока не получилось.

Сервис принадлежит шведской компании-разработчику компьютерных игр Valve (авторы знаменитых Half-Life и Portal). Через Steam распространяются игры не только самой компании, но и сторонних разработчиков.

Количество активных пользователей Steam в 2013 году достигло 75 миллионов человек.

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Таким образом, если Steam будет заблокирован, российские пользователи могут лишиться возможности играть во многие популярные компьютерные игры: от Half-Life до Call of Duty.

Отметим, что в начале декабря в "черный список" сайтов попал популярный видеохостинг Vimeo. Причиной блокировки стал опубликованный через сервис видеоролик террористической организации "Исламское государство" под названием "Пламя войны".

Впрочем, уже в тот же день Vimeo удалил экстремистский видеоролик и был исключен из "черного списка". Некоторые провайдеры даже не успели выполнить решение Роскомнадзора, поскольку руководство видеохостинга среагировало быстро.

Сюжет: "Черный список" сайтов

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