Роскомнадзор нашел более 2 тысяч сайтов, распространяющих личные данные детей

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Роскомнадзор с начала мая обнаружил более 2,5 тысяч сайтов, на которых была незаконно опубликована информация о детях и их родителях, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом Роскомнадзор направил образовательным учреждениям около 800 требований удалить данные о детях, которые нарушают положения закона "О персональных данных". Пока незаконно размещенную информацию удалили более чем с 300 сайтов.

Как ранее подчеркивали в ведомстве, распространение персональной информации детей может быть чревато из-за возможного неправомерного посягательства на частную жизнь семьи и даже здоровье детей.

Напомним, что за незаконное разглашение личной информации предусматриваются штрафы. Так, физические лица должны заплатить от трехсот до пятисот рублей, должностные – от пятисот до одной тысячи рублей, а юрлица – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.