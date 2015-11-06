МАК отозвал письмо о запрете полетов Boeing 737

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отозвал письмо по Boeing 737 и подготовил новое, передает телеканал "Москва 24".

"МАК отозвал письмо, какое-то другое прислал. Никто еще не видел. Оно только что пришло", – цитирует ТАСС одного из получателей, совладелицу авиакомпании S7 Наталью Филеву.

Напомним, 5 ноября Межгосударственный авиационный комитет приостановил действие сертификатов типа на самолеты Boeing 737. Позже МАК раскритиковал Росавиацию за то, что она не афишировала недостатки самолета.

Эксплуатировать, по мнению комитета, нельзя две модификации самолета – Classic и NG. В МАКе заявили, что в них нужно доработать системы управления рулями высоты.

Какие проблемы может вызвать отзыв сертификатов у Boieng 737

По данным главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, самолеты Boeing 737 составляют примерно треть от всего парка российских авиаперевозчиков.

"Надеюсь, что Boeing 737 не запретят. Это просто физически невозможно сделать. Эти самолеты составляют примерно треть магистрального парка российских авиакомпаний. Это порядка 200 самолетов. Остановить такое огромное количество и поставить их к забору физически невозможно", – сказал он.

Как пишут СМИ, решение МАКа может быть местью со стороны акционеров "Трансаэро". При этом парк авиакомпании "Победа" состоит из 12 самолетов Boeing 737. В случае запрета этого самолета летать также не смогут Orenair (другая "дочка" "Аэрофлота"), а также "Глобус", входящий в S7.

Добавим, что решение комитета было принято по итогам расследования авиакатастрофы в Казани, которая произошла 17 ноября 2013 года. Самолет упал из-за отказа рулей высоты.

По мнению МАК, Росавиация и Федеральная авиационная администрация США совместно решат, безопасно ли в дальнейшем эксплуатировать самолеты Boieng 737.