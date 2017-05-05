Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2017, 14:58

Транспорт

Возможное ограничение чартеров касается только рейсов Москва – Анталья

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Возможное ограничение чартеров в Турцию касается только рейсов из Москвы в Анталью, сообщает телеканал "Москва 24".

Об этом говорится в телеграмме Росавиации российским авиакомпаниям. Телеграмму подписал заместитель руководителя ведомства Олег Клим.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что Росавиация отзовет предупреждение о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. По его словам, ситуация в Турции нормализуется и риски снижаются. Он добавил, что для отзыва телеграммы также нужно появление позитивных показателей в экономических отношениях.

Предупреждение о возможном прекращении полетов чартерных рейсов в Турцию было разослано Росавиацией в начале апреля.

Однажды Россия уже прерывала авиасообщение с этой страной с ноября 2015 года по август 2016 года. Это решение было принято после того, как турецкие военные сбили бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

Росавиация чартеры авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика