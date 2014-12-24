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Жизнь в мире

24 декабря 2014, 13:16

Прах князя Николая Романова перезахоронят в Москве

Романовы захоронения князья жизнь в мире

Фото: ТАСС/Алексей Панов

Прах великого князя Николая Романова, внука Николая I, будет захоронен в московской часовне на территории Братского воинского кладбища, сообщает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что последней волей князя было "похоронить его на родной земле и рядом со своими солдатами". Он доложил о выборе места перезахоронения президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу. На основании поручения главы государства было подготовлено соответствующее распоряжение правительства.

В настоящее время прах князя находится во Франции.

Великий князь Николай Николаевич

Николай Николаевич Романов - первый сын князя Николая Николаевича старшего, внук императора Николая I, генерал от кавалерии.

Он был верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской Империи в начале Первой мировой войны (с 1914 по 1915 год), затем - наместник императора на Кавказе (с 1915 до марта 1917 года).

В эмиграции Николай Романов жил в Италии, затем во Франции. Среди эмигрантов он считался претендентом на престол, хотя сам такого желания и не высказывал. Умер великий князь из-за болезни сердца.

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