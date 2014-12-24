Прах князя Николая Романова перезахоронят в Москве

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Прах великого князя Николая Романова, внука Николая I, будет захоронен в московской часовне на территории Братского воинского кладбища, сообщает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что последней волей князя было "похоронить его на родной земле и рядом со своими солдатами". Он доложил о выборе места перезахоронения президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу. На основании поручения главы государства было подготовлено соответствующее распоряжение правительства.

В настоящее время прах князя находится во Франции.