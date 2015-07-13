Романовы просят защиты от самозванцев и резиденцию в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Потомки императорской династии Романовых намерены обратиться к российским властям с просьбой дать официальный статус Императорскому дому и выделить им резиденцию в Москве. Об этом m24.ru рассказал директор канцелярии главы дома Романовых Александр Закатов. Члены императорского дома просят защитить их от самозванцев и готовы отреставрировать одно из зданий в столице. В пресс-службе президента сказали, что в Кремле рассмотрят обращение Романовых. Эксперты считают, что в Москве много усадеб, которые можно было бы передать императорскому дому.

По словам Закатова, речь не идет о привилегиях для Романовых. Они хотят, чтобы государство официально признало существование Императорского дома и защитило от самозванцев.

"Речь идёт о моральном акте, который должен быть выражен в правовой форме. Есть самозванцы, которые, прикрываясь какими-то титулами, пользуются символикой Романовых. Историческое наследие, авторское право Романовых могли бы быть защищены государством", - пояснил он.

Потомки царского рода также намерены открыть резиденцию в Москве. По словам Закатова, глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна часто бывает в России и несколько раз в год останавливается в столице.

"Резиденция или квартира необходима. Человек не может постоянно жить в гостиницах, особенно если переедет на постоянное жительство. Но речь не идет о возвращении имущества, которое сейчас используется другими людьми. Только о строительстве нового дома, покупке квартиры или восстановлении какого-нибудь старого здания, которое находится в тяжелом состоянии. У дома Романовых скромные доходы, поэтому работы могут быть выполнены за счет инвесторов", - подчеркнул директор канцелярии.

В пресс-службе президента РФ отметили, что в администрации готовы рассмотреть обращение потомков императорской династии. "После обращения, они получат ответ в установленный действующим законодательством срок – 30 дней", - сказали в пресс-службе. В департаменте городского имущества Москвы M24.ru сообщили, что пока не получали письма с просьбой о выделении Романовым здания под резиденцию.

Сегодня представители династии Романовых постоянно проживают за рубежом. Мария Владимировна Романова является внучатой племянницей Николая II. Ее дед Кирилл Владимирович был кузеном последнего российского императора. Романова возглавляет одну из ветвей потомков императорской семьи - Кирилловичи. Есть также Николаевичи, но, по утверждениям экспертов, они дальше от престола. В конце июня депутаты заксобрания Ленинградской области предложили потомкам династии вернуться в Россию. Парламентарии хотели разработать документ, который устанавливал бы особое положение царских особ в стране. В качестве возможной резиденции дома Романовых назывались дворцы в Крыму или Санкт-Петербурге.



Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что Романовы не нуждаются ни в каком особом статусе. "Если они хотят заниматься какой-либо деятельностью, то могут делать это на общественных началах. Любой статус, тем более предоставленный администрацией президента, будет нарушением Конституции. В основном законе не написано ничего про монархию или императорскую семью", - подчеркнул политолог.

Он напомнил, что несколько лет назад бывший царь Болгарии Симеон II стал премьер-министром страны после того, как его партия выиграла выборы. В Австрии же потомкам Габсбургов, не отказавшимся от претензий на престол, запрещен въезд в страну.

Тем не менее, выделить императорскому дому резиденцию в Москве вполне возможно, считают член координационного совета движения "Архнадзор", краевед Александр Фролов.

В столице очень много зданий, которые связаны с именем Романовых: Петровский подъездной дворец в районе Динамо, дворец возле "Красных ворот". В качестве резиденции можно предложить и одну из окраинных усадьб.

"В Кузьминках, в Останкине или Кускове есть много зданий, которые нужно привести в порядок. Есть и менее известные усадьбы, в Алтуфьево, например", - подчеркнул Фролов.

Напомним, что в прошлом году в Москве перезахоронили останки князя Николая Романова и его жены Анастасии Николаевны. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил организовать перезахоронение цесаревича Алексея и его сестры Марии, убитых вместе с родителями и приближенными в июля 1918 года. Тем временем в Москве группа инициативных граждан требует выбрать новое название для будущего ТПУ "Войковская", которое может быть названо в честь одного из организаторов убийства царской семьи Петра Войкова.

Виталий Воловатов, Светлана Казанцева