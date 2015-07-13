Романовы просят защиты от самозванцев и резиденцию в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Потомки императорской династии Романовых намерены обратиться к российским властям с просьбой дать официальный статус Императорскому дому и выделить им резиденцию в Москве. Об этом m24.ru рассказал директор канцелярии главы дома Романовых Александр Закатов. Члены императорского дома просят защитить их от самозванцев и готовы отреставрировать одно из зданий в столице. В пресс-службе президента сказали, что в Кремле рассмотрят обращение Романовых. Эксперты считают, что в Москве много усадеб, которые можно было бы передать императорскому дому.
По словам Закатова, речь не идет о привилегиях для Романовых. Они хотят, чтобы государство официально признало существование Императорского дома и защитило от самозванцев.
"Речь идёт о моральном акте, который должен быть выражен в правовой форме. Есть самозванцы, которые, прикрываясь какими-то титулами, пользуются символикой Романовых. Историческое наследие, авторское право Романовых могли бы быть защищены государством", - пояснил он.
Потомки царского рода также намерены открыть резиденцию в Москве. По словам Закатова, глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна часто бывает в России и несколько раз в год останавливается в столице.
"Резиденция или квартира необходима. Человек не может постоянно жить в гостиницах, особенно если переедет на постоянное жительство. Но речь не идет о возвращении имущества, которое сейчас используется другими людьми. Только о строительстве нового дома, покупке квартиры или восстановлении какого-нибудь старого здания, которое находится в тяжелом состоянии. У дома Романовых скромные доходы, поэтому работы могут быть выполнены за счет инвесторов", - подчеркнул директор канцелярии.
В пресс-службе президента РФ отметили, что в администрации готовы рассмотреть обращение потомков императорской династии. "После обращения, они получат ответ в установленный действующим законодательством срок – 30 дней", - сказали в пресс-службе. В департаменте городского имущества Москвы M24.ru сообщили, что пока не получали письма с просьбой о выделении Романовым здания под резиденцию.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что Романовы не нуждаются ни в каком особом статусе. "Если они хотят заниматься какой-либо деятельностью, то могут делать это на общественных началах. Любой статус, тем более предоставленный администрацией президента, будет нарушением Конституции. В основном законе не написано ничего про монархию или императорскую семью", - подчеркнул политолог.
Он напомнил, что несколько лет назад бывший царь Болгарии Симеон II стал премьер-министром страны после того, как его партия выиграла выборы. В Австрии же потомкам Габсбургов, не отказавшимся от претензий на престол, запрещен въезд в страну.
Тем не менее, выделить императорскому дому резиденцию в Москве вполне возможно, считают член координационного совета движения "Архнадзор", краевед Александр Фролов.
В столице очень много зданий, которые связаны с именем Романовых: Петровский подъездной дворец в районе Динамо, дворец возле "Красных ворот". В качестве резиденции можно предложить и одну из окраинных усадьб.
"В Кузьминках, в Останкине или Кускове есть много зданий, которые нужно привести в порядок. Есть и менее известные усадьбы, в Алтуфьево, например", - подчеркнул Фролов.
Напомним, что в прошлом году в Москве перезахоронили останки князя Николая Романова и его жены Анастасии Николаевны. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил организовать перезахоронение цесаревича Алексея и его сестры Марии, убитых вместе с родителями и приближенными в июля 1918 года. Тем временем в Москве группа инициативных граждан требует выбрать новое название для будущего ТПУ "Войковская", которое может быть названо в честь одного из организаторов убийства царской семьи Петра Войкова.
Виталий Воловатов, Светлана Казанцева