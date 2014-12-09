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Спорт

09 декабря 2014, 18:54

Спартаковец Широков организовал футбольный турнир для детей-сирот

Роман Широков

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Спартаковец Роман Широков выступил в роли организатора футбольного турнира для воспитанников подмосковных детских домов и интернатов. Соревнования пройдут 10 декабря в Дедовске, пишет "Спорт-Экспресс".

В состязаниях примут участие команды из восьми детских домов столичного региона. Сыграет и сам Широков, который пообещал детям пригласить своих товарищей по сборной России.

Широков отметил, что турнир организован для того, чтобы вовлечь в футбол не только воспитанников спортивных школ, но и детей-сирот.

33-летний полузащитник перешел в "Спартак" в июле прошлого года. До этого игрок на протяжении нескольких сезонов выступал за санкт-петербургский "Зенит", где являлся одним из лидеров команды.

Отметим, что с 2009 года в память о своем отце Широков проводит детский футбольный турнир в родном Дедовске. До сих пор дети-сироты участия в нем не принимали.

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