Renault увеличит объемы производства автомобилей в Москве

"Большое интервью": Андрей Шаронов о ярмарках выходного дня

Французская автомобильная компания Renault намерена увеличить производство автомобилей в Москве, в том числе речь идет о новых моделях. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Совместный проект правительства Москвы и концерна Renault Nissan (ОАО "Автофрамос") оправдывает себя с точки зрения налоговой базы, с точки зрения рабочих мест, с точки зрения оживления той части территории, которую они занимают. Это бывшее автопроизводство "Москвич". Они намерены серьезно увеличить выпуск автомобилей, в том числе часть новых моделей", - заявил Шаронов.

По его словам, остается много критиков сохранения промышленного производства автомобилей, автомобильной сборки, в частности, в Москве. Между тем, "Автофрамос" имеет соглашения с профильными вузами, рассматривается вопрос передачи на содержание компании городского колледжа. По завершению учебы у детей будет возможность поступить на предприятие.

"Если все это начиналось как банальная отверточная сборка, то сейчас это полномасштабное производство с развивающимся R&D подразделением. То есть инженерный центр", - пояснил Шаронов.