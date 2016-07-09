Форма поиска по сайту

09 июля 2016, 10:10

Шоу-бизнес

Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей выступят на фестивале Park Live

Кадр из клипа Red Hot Chili Peppers "Dark Necessities"

9 и 10 июля на стадионе "Открытие Арена" пройдет музыкальный фестиваль Park Live. На площадке выступят легендарные Red Hot Chili Peppers, "Сплин", а также Лана Дель Рей, Two Door Cinema Club, The Kills, Passenger и Джон Ньюман.

Певица Лана Дель Рей представит альбом Honeymoon, который она выпустила в сентябре 2015 года, а Red Hot Chili Peppers – совсем свежий The Getaway. Композиция Dark Necessities, на которую музыканты только что выпустили видеоклип, уже возглавила чарты iTunes.

С расписанием концертов можно познакомиться на сайте фестиваля.

