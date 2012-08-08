Прокурор потребовала для Мирзаева более легкое наказание

Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор спортсмену Расулу Мирзаеву 14 августа. Сегодня, 9 августа, прокурор попросил смягчить для него статью обвинения на "Причинение смерти по неосторожности"

8 августа завершилось судебное следствие в Замоскворецком суде по делу спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого погиб москвич Иван Агафонов, сообщает РИА Новости. Приговор планируется огласить через неделю, 14 августа. Но уже сейчас можно прогнозировать, что спортсмена признают виновным не в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, а в неумышленном убийстве. Наказание по этой статье более мягкое, и, скорей всего, спортсмена освободят прямо в зале суда.

Умысла не было

Прокурор, ранее требовавшая для подсудимого реального тюремного заключения, неожиданно обратилась к суду с просьбой приговорить его к двум годам ограничения свободы. Она заявила, что считает доказанной вину подсудимого, но настаивает на переквалификации его действий на более мягкую статью, так как, по мнению прокуратуры, причинно-следственная связь между ударом спортсмена и смертью Агафонова не подтвердилась - у Мирзаева не было умысла причинить студенту тяжкие телесные повреждения. Как показали четыре проведенные пол делу судебно-медицинские экспертизы, удар спортсмен нанес с небольшой силой, а к трагическим последствиям привело неудачное падение на асфальт.

Более того, прокурор отметила, что в срок наказание Мирзаеву должно быть засчитано время, которое спортсмен провел в СИЗО. А так как день, проведенный в изоляторе, по закону засчитывается за два дня колонии, то есть наказание будет полностью снято с подсудимого 18 августа этого года. Оглашение приговора назначено на 14 августа, но гособвинитель настаивает, чтобы сразу после этого Мирзаева освободили в зале суда.

Не ожидал

Сам Расул Мирзаев на заседании 8 августа заявил о своем раскаянии и попросил прощения у родственников погибшего. По словам спортсмена, он не ожидал таких последствий, а смерть Агафонова вызвала у него шок. Он подчеркнул, что как только узнал о произошедшем, сразу же явился с повинной к следствию.

Адвокат Мирзаева поддержал позицию прокуратуры, а также выразил сомнения в компетентности медиков, которые оказывали помощь Агафонову. Он считает, что молодого человека можно было спасти, но для этого сделали не достаточно.

Удар в спину

На эти заявления отец погибшего ответил очень бурной негативной реакцией. "На все есть божий суд!", - выкрикнул он. Более того, он отказался заявлять иск о возмещении причиненного его семье ущерба, в резкой форме заявив, что не нуждается в кровавых деньгах.

Представитель потерпевших Оксана Михалкина в беседе с "Москвой 24" отметила, что состояние мужчины очень тяжелое. "Как человек, похоронивший сына и далекий от юриспруденции, он очень тяжело переживает несправедливость со стороны следствия и со стороны суда", - сказала она.

Михалкина отметила, что позиция гособвинения оказалась для нее совершенной неожиданностью. "Мы расцениваем это как удар в спину. Это абсолютно не было прогнозируемо, потому что мы помним, как в начале года дело хотели переквалифицировать на более легкую статью, но после вмешательства прокуратуры была возвращена особо тяжкая статья. И уже на стадии прений действия Мирзаева, которые он не отрицает, опять квалифицируют как малозначительное преступление".

Адвокат заявила, что намерена обжаловать приговор после его оглашения.

Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж". После этого Агафонов был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Защита спортсмена с самого начала настаивала на переквалификации его действий, утверждая, что студент погиб не из-за действий Мирзаева, а от удара об асфальт при падении.