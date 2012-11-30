Билеты в купе приблизятся к стоимости плацкарта

Фото: ИТАР-ТАСС

Новая система ценообразования разработана для билетов на поезда дальнего следования. Теперь при покупке за 45 суток до отправления поезда цена на проезд в купейном вагоне приблизится к стоимости плацкарта.

Система также позволит формировать цену для каждого направления с учетом сезона, дней недели, конкурентоспособности маршрута и ожидаемого спроса.

С помощью широкой линейки тарифов ОАО "РЖД" хотят повысить продажи проездных документов и увеличить число пассажиров на 4-5 процентов, сообщает пресс-служба компании.

Основная характеристика нового подхода заключается в том, что цена проезда в вагонах купе, СВ и "Люкс" будет изменяться в зависимости от спроса и загрузки.

В случае высокого спроса тариф будет увеличиваться, а в случае невостребованности или при наличии более низких тарифов конкурентов, низкая цена сохранится вплоть до даты отправления. Подобные тарифы сейчас используют авиаперевозчики.

При этом система будет работать только на высококонкурентных направлениях. Там, где альтернативных вариантов перевозки не существует, изменений в тарифной политике не планируется.

Благодаря новым тарифам удастся сократить разрыв цен между разными категориями вагонов. Так, при покупке за 45 суток самый дешевый билет на верхнюю полку в купе будет лишь на 15-20% дороже места в плацкартном вагоне. Снизится и минимальная стоимость тарифа в СВ. Сегодня разница в тарифах между вагонами СВ и купе может составлять до двух раз.

Запуск системы запланирован на 1 марта 2013 года. На первом этапе в нее войдут 44 поезда дальнего следования, курсирующих на 4-х направлениях – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж и Смоленск. На втором этапе - в период летних перевозок - количество таких поездов будет увеличено до 118.