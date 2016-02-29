РЖД запустили приложение для покупки билетов на поезда дальнего следования

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

ОАО "РЖД" запустило новое мобильное приложение для покупки билетов на поезда дальнего следования. Как отмечается в пресс-релизе компании, приложение "Билеты на поезд" доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформе Android.

Приложение позволяет без комиссий приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также 7000-е поезда (экспрессы) формирования пригородных пассажирских компаний. Кроме того, с помощью него можно ознакомиться с расписанием движения поездов и просмотреть информацию о ранее приобретенных проездных документах.

В приложении сохраняются личные данные пользователя – фамилия, имя, отчество и паспортные данные, что позволяет избежать их повторного ввода при следующей покупке проездного документа.

Данное приложение можно скачать в магазинах Google Play и Play Market.

Напомним, 4 и 8 марта по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва пустят дополнительные поезда. Так, будут назначены "Сапсаны" отправлением из Санкт-Петербурга в 11:00 и 11:10, а также отправлением из Москвы в 13:30 и 17:30.

В настоящее время график движения предусматривает курсирование 11 пар поездов "Сапсан", из них две пары поездов следует сдвоенными составами – 20 вагонов.