Новый поезд "Стриж" до Нижнего Новгорода поедет быстрее "Сапсана"

Фото: M24/Евгения Смолянская

В ближайшие дни Федеральная пассажирская компания получит сертификат, дающий право поставить на маршрут до Нижнего Новгорода испанский поезд "Стриж". Он будет прибывать в Нижний из Москвы на 15 минут - полчаса быстрее, чем "Сапсан". Об этом M24.ru сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "ФПК" Владимир Каляпин. Ежедневно по этому маршруту будут отправляться девять скоростных поездов: семь составов "Стриж" и две "Ласточки". В "Стрижах" будут в том числе индивидуальные купе и лежачие полки. Новые поезда заменят "Сапсан", которые ходят по этому маршруту с 2010 года.

"Будет семь маршрутов "Стриж" и два маршрута "Ласточка". Они полностью "покроют" все дневное время - с 6.30 до 23.45. В этот промежуток будет девять маршрутов с различным числом остановок. Время движения может составить 3 часа 30 минут и 3 часа 45 минут", - рассказал Каляпин. Сейчас поезд "Сапсан" из Москвы в Нижний Новгород идет 3.55 минут, то есть время пути для пассажиров может сократиться почти на полчаса.

Точная дата запуска поезда "Стриж" пока неизвестна. Ранее РЖД сообщало, что в первый рейс его могут отправить в марте. Объем перевозок "Сапсана" по нижегородскому направлению сократился в 2014 году на 6,6%. "Ласточка" на сегодняшний день отправляется из Москвы в Нижний Новгород раз в день.

"Стриж" – поезд испанской компании Talgo. Его испытали в июне 2014 года на железной дороге в подмосковной Щербинке. Название "Стриж" для поезда выбрали пассажиры, проголосовавшие на сайте РЖД. Среди других вариантов были "Орлан" и "Ланнер". "В поезде будут вагоны первого, второго классов и VIP-вагоны. Пассажирам будут доступны сидячие места, индивидуальные купе на 1-2 пассажира и лежачие полки. В поезде можно будет позавтракать и принять душ. Тарифные планы сейчас разрабатываются. Есть пассажиры, которые могут заплатить 5 тысяч рублей за билет, есть те, кто готов отдать только 1 тысячу. Поезд "Стриж" даст возможность удовлетворить спрос всех категорий пассажиров, которые хотят доехать до Нижнего Новгорода", - заявил Каляпин.

София Сарджвеладзе