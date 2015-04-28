Первый двухэтажный поезд Москва – Воронеж запустят осенью

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Первый двухэтажный поезд Москва – Воронеж с сидячими местами отправится в дорогу осенью. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Владимир Каляпин.

"Сегодня мы принимаем два двухэтажных вагона с местами для сидения. Они будут использоваться для дневных экспрессов в Воронеж. Предполагаем, что два вагона поступят в эксплуатацию в начале июля 2015 года", – сказал он.

Каляпин уточнил, что, когда вагоны выйдут с завода, им будут присвоены бортовые номера, а потом оформлены все необходимые документы, чтобы те могли курсировать по российским железным дорогам. Продажа билетов на проезд в новом поезде будет открыта за 45 суток до его отправления.

Идет разработка нескольких тарифных планов для этого двухэтажного поезда. Предполагается, что стоимость проезда будет ниже, чем стоимость билета в автобусе по аналогичному маршруту.

Ранее М24.ru сообщало, что двухэтажный поезд с 1 июня также будет ходить из Москвы в Казань. Поезд будет курсировать ежедневно. Из Москвы он будет отправляться в 23.10, а прибывать в Казань на следующий день в 10.45. Из Казани поезд будет отправляться в 17.10 и прибывать в Москву на следующий день в 05.38.

В пути следования он будет останавливаться на станциях: Муром, Навашино, Сергач, Канаш, Урмары, Зеленый Дол.

В составе двухэтажного поезда – вагоны СВ и купейные вагоны, штабной вагон (для начальника поезда), оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающего, и вагон-ресторан.

Также двухэтажные поезда курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга – 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург – в 6.44. Рейсы совершаются ежедневно. Время в пути составляет 8 часов.

Купейный вагон поезда включает в себя 64 спальных места вместо 36. Вагон состоит из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон – 50 мест (вместо 18–24), вагон-ресторан может вместить 44–48 человек в обеденном зале.