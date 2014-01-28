Форма поиска по сайту

Новости

28 января 2014, 11:55

Транспорт

Забронировать билеты на поезда РЖД теперь можно по телефону

Бронировать билеты на поезда дальнего следования теперь можно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД", сообщили в пресс-службе компании.

"Клиент может позвонить из любой точки России и назвать оператору маршрут поездки и свои паспортные данные. Оплатить стоимость билета с учетом сбора, утвержденного ФСТ РФ, и получить проездные документы на бланке пассажир должен в течение следующих суток после резервирования в любой билетной кассе ОАО "ФПК". Оплата производится как наличными денежными средствами, так и банковской картой", - говорится в сообщении.

Так, с 28 января забронировать билет по телефону 8 (800) 775-00-00 можно будет на поезда дальнего следования ОАО "ФПК", курсирующие во внутригосударственном и международном сообщении со странами СНГ, Латвийской, Литовской и Эстонской республиками и Абхазией, можно не ранее, чем за 43 дня. На международные поезда по глобальным ценам бронь можно оформить не ранее, чем за 58 суток и не позднее, чем за 4 суток до отправления поезда.

Услуга не распространяется на поезда, следующие в Калининград и Калининградскую область.

Напомним, что ранее забронировать по телефону билеты на поезд могли только жители Москвы и Московской области, а оплатить и получить билет можно было только в кассах сервис-центра Московского железнодорожного агентства.

