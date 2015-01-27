РЖД попросит из Фонда национального благосостояния 150 миллиардов рублей

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Для строительство трассы РЖД потребуются средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Мишарина, первого вице-президента ОАО «РЖД».

Однако, по словам Мишарина, на начальном этапе проектирование магистрали не требует средств из ФНБ. "Деньги нужны на следующем этапе, в 2016-2017 годах", - отметил вице-президент РЖД.

Общая оценочная стоимость проекта высокоскоростной магистрали составляет более триллиона рублей. РЖД хочет использовать концессионную схему при ее строительстве. За счет средств ФНБ в акции компания планирует привлечь 150 миллардов рублей.

Протяженность участка трассы Москва-Казань составит около 770 километров, поезда будут ходить со скоростью до 400 километров в час, остановки организуют через каждые 50-70 километров. Добраться от Москвы до Казани можно будет за 3,5 часа. Ежегодный пассажиропоток к 2020 году оценивают более чем в 10 миллионов человек.

Предполагается, что минимальная стоимость проезда по новому маршруту будет близка к ценам на места в плацкартных вагонах. Для льготников могут выделить федеральные субсидии.

Кроме того, Китай собирается вложить деньги в строительство высокоскоростной железной дороги, связывающей Пекин с Москвой. Стоимость строительства оценили в 242 миллиарда долларов (1,5 триллиона юаней).

Ожидается, что поездка из Пекина в Москву по новой железной дороге протяженностью 7 тысяч километров займет два дня. Маршрут будет проходить через территорию Казахстана. Строительство трассы может занять от восьми до десяти лет. Магистраль свяжет центр страны, Поволжье и Урал: Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск. Затем железная дорога пройдет по территории Казахстана с остановкой в Астане. Третий участок пути придется на Китай, он продлится до Пекина.

Сейчас поезда из Москвы в Пекин ходят по Транссибирской магистрали. Путешествие длится шесть суток. На территории России поезд делает остановки в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, а затем въезжает на территорию Китая.