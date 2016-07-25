Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля 2016, 11:27

Транспорт

РЖД запустили поезд имени Любови Орловой

РЖД запустили двухэтажный поезд имени Любови Орловой

РЖД запустили поезд дальнего следования имени народной артистки СССР Любови Орловой, передает телеканал "Москва 24". Двухэтажный состав курсирует маршруту Москва – Адлер – Казань.

В оформлении состава использованы кадры из фильмов с участием актрисы.

Новый поезд – часть совместной программы РЖД и Минкультуры, приуроченной к Году российского кино. В этом году между Москвой и областными центрами России запустили 12 двухэтажных составов, каждый из которых получил имя известного советского деятеля кино. Например, уже запущен поезд имени Вячеслава Тихонова. Он также ходит по маршруту Москва – Адлер – Казань.

Для других поездов выбраны имена Михаила Ульянова, Татьяны Самойловой, Леонида Гайдая, Владимира Калатозова, Эльдара Рязанова, Григория Чухрая, Василия Шукшина, Вадима Юсова, Михаила Ромма.

"Кинопоезда" курсируют по маршрутам Москва – Адлер – Казань, Москва – Самара, Москва – Воронеж и Москва – Санкт-Петербург. Почти все поезда были запущены в мае–июне.

"Москва в цифрах": Новые именные поезда

Московский метрополитен тоже поддерживает Год российского кино. В конце июня специально к 38-му Московскому международному кинофестивалю на Кольцевой линии запустили именной поезд "Легенды кино". В запуске поезда приняли участие киностудия имени Максима Горького и Российское военно-историческое общество.

Также по Кольцевой линии метро с марта курсирует кинопоезд "Герои на все времена". Его вагоны представляют собой мобильную экспозицию с редкими фотографиями, кадрами и старинными афишами к кинофильмам. Четыре из пяти вагонов состава посвящены истории отечественного кино XX века.

В планах московской подземки – запуск еще десяти поездов, посвященных Году кино. Будут поезда и о Союзмультфильме, о призерах Московского кинофестиваля.

По словам замглавы департамента культуры Владимира Филиппова, на проведение ключевых мероприятий в Год кино из городского бюджета Москвы выделят более 13 миллионов рублей. По его словам, всего в рамках Года кино планируется провести более 228 мероприятий. Основные события пройдут с мая по конец сентября.

РЖД городской транспорт памятные даты Любовь Орлова именные поезда Год российского кино ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика