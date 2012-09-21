РЖД приостановило продажу билетов из-за перехода на зимнее время

В Госдуме решается вопрос о переходе на зимнее время. Стрелки предлагают снова перевести на час назад. Из-за этого приостановлена продажа билетов на поезда дальнего следования

Компания "РЖД" заявила о прекращении продажи билетов на поезда дальнего следования отправлением с 26 октября.

Причиной стал возможный переход России с 28 октября 2012 года на зимнее время. Законопроект об этом сейчас рассматривает Госдума РФ.

Решение о закрытии продажи билетов было принято из-за возможной необходимости корректировки расписаний и графиков движения всех типов поездов – поездов дальнего следования и пригородных поездов, а также грузовых поездов, говорится на сайте компании.

"Работа ведется в максимально сжатые сроки, и об открытии продаж билетов пассажиры будут своевременно проинформированы", - уточнили в "РЖД".

Информация будет размещена на официальном сайте ОАО "РЖД", а также на информационных стендах и кассах залов и станций. Кроме того, будет вестись звуковое оповещение пассажиров.

Напомним, законопроект о переходе на зимнее время был внесен в Госдуму РФ на этой неделе. Речь в нем идет не о возвращении перехода с летнего времени на зимнее, а об использовании только зимнего времени. Таким образом, стрелки часов предполагается передвинуть на час назад.