РЖД приостановило продажу билетов из-за перехода на зимнее время

В Госдуме решается вопрос о переходе на зимнее время. Стрелки предлагают снова перевести на час назад. Из-за этого приостановлена продажа билетов на поезда дальнего следования
Компания "РЖД" заявила о прекращении продажи билетов на поезда дальнего следования отправлением с 26 октября.
Причиной стал возможный переход России с 28 октября 2012 года на зимнее время. Законопроект об этом сейчас рассматривает Госдума РФ.
Решение о закрытии продажи билетов было принято из-за возможной необходимости корректировки расписаний и графиков движения всех типов поездов – поездов дальнего следования и пригородных поездов, а также грузовых поездов, говорится на сайте компании.
"Работа ведется в максимально сжатые сроки, и об открытии продаж билетов пассажиры будут своевременно проинформированы", - уточнили в "РЖД".
Информация будет размещена на официальном сайте ОАО "РЖД", а также на информационных стендах и кассах залов и станций. Кроме того, будет вестись звуковое оповещение пассажиров.
Напомним, законопроект о переходе на зимнее время был внесен в Госдуму РФ на этой неделе. Речь в нем идет не о возвращении перехода с летнего времени на зимнее, а об использовании только зимнего времени. Таким образом, стрелки часов предполагается передвинуть на час назад.
История вопросаЛетом 2011 года президент Дмитрий Медведев подписал закон "Об исчислении времени". Россия перешла на использование летнего времени, при этом в ряде регионов страны астрономическое время стало отставать от принятого на два часа. Новые правила не слишком понравились многим россиянам. Люди заговорили о накапливающейся усталости и недосыпании.
