Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" частично изменится

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

В связи с ремонтными работами на линии Москва – Санкт-Петербург с 6 сентября по 9 октября изменяется расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, будут проводится работы по модернизации верхнего строения I главного пути перегона Чудово – Гряды, контактной сети для повышения скорости движения поездов до 250 километров в час.

Так, поезд №754 будет отправляться из Москвы на 1 час раньше – в 06:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 10:35.

Поезд №756 также будет отправляться на час раньше – в 6:40 и прибывать в 10:45.

Поезд №766 будет отправляться из столицы на 30 минут позже обычного расписания – в 14:00 и прибывать в Санкт-Петербург в 18:00

Поезд №768 будет отправляться также на полчаса позже – в 14:10 и прибывать в 18:10.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", а также по телефону Единого информационно- сервисного центра РЖД 8-800- 775-00- 00.