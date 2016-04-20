РЖД в течение четырех лет заменит старые плацкартные вагоны

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РЖД может заменить все плацкартные вагоны старого образца. На это, по словам главы компании Олега Белозерова, потребуется четыре года.

"Я думаю, что это будет порядка четырех лет. У нас такая программа замещения. Связано это, конечно, и с объемом инвестиций", – цитирует Белозерова ТАСС.

Вместе с тем, глава РЖД заявил, что компания не намерена полностью отказываться от плацкартных вагонов. "Мы провели специальный опрос. На основе предложений пассажиров все-таки посчитали, что плацкарт необходимо сохранить", – пояснил Белозеров.

Он добавил, что речь идет о вагонах нового образца. В частности, должен быть сохранен формат открытых помещений без дверей, "но не в том объеме, который был раньше".

Ранее сообщалось, что министерство транспорта может полностью отказаться от использования плацкартных вагонов в России. По словам главы ведомства Максима Соколова, за счет составов нового типа, в частности, двухэтажных поездов, существует определенная тенденция замены устаревших плацкартных вагонов.